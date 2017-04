Pub

O Diário de Notícias ganhou o prémio Meios&Publicidade na categoria Design Editorial com uma capa a assinalar os 15 anos dos atentados em Nova Iorque e Washington

A edição especial do DN a assinalar os 15 anos do 11 de Setembro, em que o jornal contou com uma reportagem especial de Ricardo J. Rodrigues em Nova Iorque e fez capa/contracapa histórica com uma ilustração de André Carrilho, venceu esta quinta feira o prémio Meios&Publicidade na categoria Design Editorial.

A ilustração, que reproduzimos em cima, reflete como o mundo mudou após o maior atentado realizado em território norte-americano.

Veja o making-of desta capa histórica:

Ficha Técnica:

Empresa: Global Media Group

Jornal: Diário de Notícias

Diretor: Paulo Baldaia

Diretor de Arte: Pedro Fernandes

Diretora de Marketing e Comunicação: Ana Marta Heleno