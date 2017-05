Pub

A vencedora da Eurovisão em 2014, Conchita Wurst, elogiou o participante português no festival deste ano, Salvador Sobral. No Twitter, Wurst partilhou uma imagem do cantor com a irmã, compositora da canção, com a legenda "tão bonito".

Conchita é uma personagem criada pelo cantor austríaco Thomas Neuwirth. E foi com ela e com a canção "Rise Like a Phoenix" que venceu o concurso.

A mensagem mostra que o artista está atento à competição, que este ano se desenrola em Kiev - as meias-finais decorrem na terça e na quinta-feira e a final é no sábado. Salvador Sobral estreia-se na terça-feira, com a canção "Amar Pelos dois", que nos últimos dias emergiu como uma das favoritas nas casas de apostas.

Artigo alterado às 16.00. Corrigida gralha no nome do cantor, no título