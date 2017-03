Pub

O canal Starz abandonou o projeto "The One Percent", série da dupla mexicana Iñárritu e Lubezki. Os elevados custos de produção, devido à maneira de trabalhar do realizador, são a principal razão

A Starz abandonou o projeto de The One Percent, série de 10 episódios realizada por Alejandro González Iñárritu, responsável pelos êxitos Birdman e The Revenant: O Renascido. Em causa estão os elevados custos de produção, uma vez que o realizador mexicano quer filmar de forma cronológica, tal como aconteceu com The Revenant: O Renascido, o que aumenta o tempo de filmagens e inerentemente os custos de produção.

Segundo a publicação Deadline, Iñárritu pretende gravar 10 capítulos - tantos quantos tinham sido originalmente pedidos pela Starz - de forma sequencial - numa quinta no Midwest norte-americano. A série centra-se numa família com dificuldades em encontrar soluções que a sua quinta continue a ter viabilidade económica, até ao dia em que um evento muda o destino das suas vidas para sempre.

Além de ter o compatriota Emmanuel Lubezki como diretor de fotografia, sabe-se que Greg Kinnear e Hillary Swank estão nos papeis principais do elenco. A "Deadline" refere ainda que a desistência da Starz não significa a inviabilidade de The One Perecent. Os responsáveis do estúdio MCR, que produz a série, está alegadamente a procurar distribuidores.

The Revenant: O Renascido, filme que valeu o Óscar de melhor ator a Leonardo DiCaprio e que é apontado como uma das razões para o abandono da Starz, acabou por demorar mais tempo do que o esperado, muito por causa da busca por condições climáticas adequadas à trama do filme. O orçamento inicial de 56 milhões de euros passou para 84 milhões, sendo que a produção final chegou aos 127 milhões.