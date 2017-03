Pub

Conta de Twitter Insónias em Carvão, bem conhecida pelas suas montagens, não se deixou ficar no que tocou ao busto do capitão da seleção nacional

O busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira, que agora também tem o seu nome, tem dado muito que falar, principalmente na Internet.

Com muitas, muitas montagens e memes a serem feitos com o busto, visto que muitos consideram que este não é nada parecido com o craque, a conta de Twitter Insónias em Carvão fez várias montagens cómicas com o busto do craque português.