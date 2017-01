Pub

Quando três irmãos ficam órfãos e são entregues a um maléfico familiar, sua vida passa a girar em torno de uma dupla missão: fugir da mansão par aonde foram viver e descobrir a verdade sobre a morte dos pais. Uma Série de Desgraças, a adaptação para TV dos livros homónimos de Lemony Snicket, chega hoje à Netflix. Mais do que uma das grandes apostas da plataforma de streaming para 2017, a trama é a confirmação do objetivo prioritário da empresa em criar conteúdos para toda a família. Brian Wright, vice-presidente de séries originais para crianças e família, explica ao DN porquê.

Percebe-se, só pelo trailer da primeira temporada, que não existe nada como Uma Série de Desgraças na TV.

Absolutamente, não poderia concordar mais. Barry Sonnenfeld, que realizou a série, está a trazer de volta a sua visão da saga Men In Black e o lado cómico do filme Jogos Quase Perigosos. Ele trouxe toda a sua experiência para Uma Série de Desgraças e estou ansioso para que todos vejam o valor desta produção. Como você disse, e com razão, não existe nada na televisão que se pareça com esta série. As pessoas vão ficar surpreendidas. Arriscámos muito com este projeto porque acreditamos que pode agradar não só às crianças, como aos pais. Ou até adultos que não tenham filhos. Quem gostou de ver a saga Harry Potter, quer seja uma criança, um pai ou um adulto sem filhos, vai adorar a série.

Ao contrário dos jovens atores que dão vida aos irmãos nesta série, o vilão do projeto é um nome bem conhecido de Hollywood, Neil Patrick Harris. Essa decisão foi intencional?

O Neil interpreta não só este Conde Olaf, que é uma personagem extremamente dinâmica, como todos os outros papéis em que ele se transforma, como disfarce. A Netflix precisava de alguém que tivesse essa versatilidade, para além de instintos cómicos incríveis. Porque apesar de Olaf ser um vilão e mau como tudo, ele é divertido de uma maneira sinistra. O Neil tem todos esses requisitos. Estou muito contente com o que vi da sua performance.

Apesar do tom sombrio que a série tem em termos gráficos, a principal mensagem de Uma Série de Desgraças é positiva. Concorda?

Sem dúvida. A união entre estes três irmãos, o facto de se manterem juntos e se protegerem constantemente é um dos grandes pilares da série. Assim como a procura da verdade sobre o que aconteceu aos seus pais. O grande mistério será esse ao longo da primeira temporada e, quem sabe, de uma segunda ou até mais levas de episódios.

Quão fiel é a versão televisiva à popular saga literária lançada por Lemony Snicket entre 1999 e 2006?

Somos bastante fiéis aos livros, até porque foi o Daniel [Handler, nome verdadeiro de Lemony Snicket] quem escreveu a maioria do argumento da série. Além disso, o realizador Barry Sonnenfeld disse que este conjunto de livros é o seu preferido de sempre e empenhou-se em manter o humor e o tom da obra. Como é óbvio, qualquer adaptação requer alguns ajustes, mas acho que o fizemos de uma excelente forma. A série não apaga nada dos livros, apenas lhe acrescenta algo.

Esta é, assumidamente, uma série dirigida para toda a família. Este é um público-alvo para o negócio e o crescimento da Netflix em 2017?

É uma prioridade para nós, porque sabemos que as famílias adoram ver entretenimento juntas, adoram falar sobre o que viram na TV e adoram a proximidade e união que isso traz para si. Dito isto, se a Netflix conseguir ser a casa de séries que as famílias adorem ver em conjunto, essa será uma grande vitória para a empresa. Se olharmos para o panorama televisivo, há muitas séries feitas para adultos e outras tantas dirigidas às crianças. Mas não há muitos locais onde se produzam boas séries que agradem a todos. Deixa-me orgulhoso que a Netflix esteja a fazer isso mesmo. Penso que esta aposta vai diferenciar-nos da concorrência e trazer novos subscritores.

Que outros conteúdos dirigidos ao consumo familiar estão a ser preparados?

Esta semana começamos a produção de Lost In Space, que trará de volta a tão acarinhada série da década de 1960 e uma história incrível sobre família e sobrevivência. Como é uma grande produção, só irá estrear no início de 2018. Este ano teremos a terceira temporada de Fuller House e a segunda de Stranger Things, que ganhou uma enorme quantidade de fãs adultos e crianças. Teremos também em 2017 uma série que gostaria de destacar, 13 Reasons, dirigida a adolescentes, jovens adultos e pais.

E que tem como realizador Thomas McCarthy, que foi nomeado no ano passado para um Óscar pelo filme Spotlight.

Correto. É uma série um pouco mais madura e baseada na saga literária publicada há cerca de 10 anos. É um mistério em torno do segredo que levou uma adolescente de 16 anos a matar-se. Na mesma altura, uma caixa com 13 cassettes é deixada à porta de casa de alguém que frequenta a sua escola. Cada uma dessas cassettes conta as histórias das 13 pessoas que contribuíram para que ela tomasse esta trágica decisão. É um projeto importante para a Netflix e o facto de ser realizada por Thomas McCarthy eleva-o ainda mais. É uma série lindíssima.

Muitas pessoas, quando pensam no nome Netflix, associam-no maioritariamente a dramas aclamados e premiados como House Of Cards e Orange Is The New Black. Esta aposta em séries dirigidas a toda a família vai trazer à Netflix uma diversidade de conteúdos que talvez já fosse precisa?

Acho que sim. E tem razão, a maioria das pessoas lembra-se dessas duas séries quando pensa em nós. E adoramos isso. Mas a minha resposta é simples. Queremos séries para a família tão boas como House of Cards e Orange Is The New Black. Esse é o nosso objetivo. E, para ser sincero, já o começámos a fazer em 2016, com Stranger Things.

Que foi, de resto, um dos maiores fenómenos de popularidade na televisão, no ano que agora terminou.

Stranger Things provou ser extremamente popular. As pessoas adoram-na. Mesmo sendo talvez um pouco assustadora, este é um original nosso que agrada a pessoas de todas as idades. Penso que é um produto bem feito e temos sido nomeados para muitos prémios, dois deles inclusive nos Globos de Ouro que decorreram recentemente. É a prova de que, quando se criam boas histórias, podem ser tão aclamadas como a dos considerados grandes dramas televisivos.