O canal do Estado português cedeu o cenário onde é gravado "A Minha Mãe Cozinha Melhor que a Tua" para que a estação pública britânica gravasse um primeiro episódio

A BBC está esta semana a gravar um episódio piloto de A Minha Mãe Cozinha Melhor que a Tua no cenário onde a RTP realiza o mesmo programa. "A presença da BBC neste formato vem na sequência do [seu] sucesso em perto de 20 países. A RTP considera uma boa notícia que a BBC também produza um formato centrado na família", diz Daniel Deusdado, diretor da programas da estação pública, em comunicado.

O responsável adianta na mesma nota que "a aposta diária da RTP em A Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Tua teve por base a emissão de conteúdos feel good num horário antes do almoço". O programa, apresentado por José Carlos Malato, é transmitido desde o início do ano de segunda a sexta-feira, pelas 12.15, depois de se ter estreado em novembro do ano passado como um formato semanal, aos sábados. A versão diária conquistou até agora uma média de 260 mil espectadores, ao passo que a semanal foi vista, desde o começo de janeiro, por uma média de 500 mil.

No mesmo comunicado, Frederico Ferreira de Almeida, diretor geral da produtora FremantleMedia Portugal, salienta que a aposta da RTP "é de extrema relevância" para a produtora e para a estação e sublinha que o facto de a BBC escolher "Portugal para a gravação de um programa piloto" demonstra "confiança e credibilidade na versão nacional do formato".

Este gameshow combina culinária com a dinâmica e história familiar ao colocar frente a frente duas equipas de dois familiares, que competem para provar que a sua receita é a melhor.