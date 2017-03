Pub

Bárbara Guimarães está afastada da apresentação dos Globos de Ouro, que conduzia há 11 anos, mas será anfitriã de um outro programa na estação de Carnaxide.

Depois de se saber que Bárbara Guimarães não será a apresentadora da edição deste ano dos Globos de Ouro, evento que conduz há 11 anos, a própria comunicadora fez saber que não ficará, no entanto, afastada do pequeno ecrã. Apesar de um novo projeto ainda estar "em fase de reuniões", Bárbara adiantou aos jornalistas que este será "muito interessante".

"Eu sei quando regresso, mas não posso revelar nada ainda. Será este ano", acrescentou na Moda Lisboa, no Centro Cultural de Belém. "Comprometi-me com a Gabriela Sobral [diretora de programas da SIC] a não dizer nada. Ela depois revela", justificou.

Já quanto ao seu afastamento como apresentadora da XXII cerimónia dos Globos de Ouro, que se realizará em maio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, mostrou-se compreensiva e congratulou o colega João Manzarra, chamado pela estação de Carnaxide para ser o anfitrião.

"A mudança é sempre boa. Foram 11 anos a fazê-los e este ano vou ter a experiência única de desfilar pela passadeira vermelha e de acompanhar o João Manzarra em alguns momentos", afirmou, frisando que foi "uma decisão da SIC". "Claro que falaram comigo. Foi uma decisão que me agradou, acho que o João Manzarra vai fazer um excelente trabalho e vão ser uns Globos diferentes, o que também é bom. Eu estarei lá a assistir".

Recorde-se que foi a própria estação a emitir um comunicado, em meados de fevereiro, que anunciou não ser Bárbara Guimarães a conduzir a gala deste ano. "Todo o espetáculo terá uma nova formatação e é nesse sentido que se justifica a mudança de apresentador", fundamentou a estação de Carnaxide.

O último programa que apresentou foi O Poder do Amor, no verão de 2014. Tem estado desde então afastada do pequeno ecrã e apenas dedicada à batalha judicial que a opões ao ex-marido, Manuel Maria Carrilho, que acusa de violência doméstica.