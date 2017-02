Pub

Desde de 2008 que a cerimónia de entrega dos prémios mais ambicionados do cinema não era tão baixa

A tendência é descendente e, pelo terceiro ano consecutivo, as audiências dos Óscares caem. Foram 32,9 milhões de espectadores, segundo os dados preliminares revelados pela Nielsen.

É o pior desempenho do evento televisivo não desportivo mais visto nos EUA desde 2008, quando 31,8 milhões de pessoas viram a entrega de prémios.

Nos últimos dois anos, a cerimónia perdeu mais de dez milhões de espectadores, tendo em atenção que os dados apresentados são apenas relativos aos Estados Unidos da América.

De acordo com alguns meios de comunicação, um dos motivos poderá ter sido a duração dos Óscares deste ano, com a cerimónia a rondar as 4 horas. Outra das razões deverá ter sido a forte carga política que se esperava que o espectáculo tivesse.

Curiosamente, o pico de espectadores aconteceu no final da cerimónia, quando houve a troca de envelopes aquando da entrega do Óscar de Melhor Filme.

Confira aqui os números de audiências dos Óscares neste século.

2017 - 32,9 milhões de espectadores

2016 - 34,3 milhões

2015 - 37,3 milhões

2014 - 43,7 milhões

2013 - 40,4 milhões

2012 - 39,5 milhões

2011 - 37,9 milhões

2010 - 41,6 milhões

2009 - 36,9 milhões

2008 - 31,8 milhões

2007 - 39,9 milhões

2006 - 38,6 milhões

2005 - 42,2 milhões

2004 - 43,6 milhões

2003 - 33 milhões

2002 - 40,5 milhões

2001 - 42,9 milhões

2000 - 46,5 milhões