Duas das jovens atrizes mais populares da sua geração, graças à participação na série "A Guerra dos Tronos", vão participar na rubrica "Carpool Karaoke" e testar os seus dotes musicais.

Sophie Turner e Maisie Williams revelaram, durante o festival de cinema SXSW, que decorreu no Texas, que serão as protagonistas de um episódio da nova versão do segmento criado por James Corden, que se tornou popular dentro do seu programa Late Late Show.

Depois de ter sido comprado pela Apple, Carpool Karaoke vai passar a ser transmitido de forma exclusiva e como programa independente na plataforma Apple Music. Ainda não existe um dia de estreia oficial para o formato, mas sabe-se que será durante o mês de abril.

Em A Guerra dos Tronos, Sophie Turner e Maisie Williams dão vida a duas das principais personagens da série da HBO, na pele das irmãs Sansa e Arya Stark, respetivamente. Na vida real, das duas já frisaram em várias entrevistas que são melhores amigas, sendo habitual deslocarem-se a eventos público na companhia uma da outra.

Para além das duas atrizes britânicas, a nova versão de Carpool Karaoke conta com a participação de artistas como Will Smith, Ariana Grande, John Legend, John Cena ou Shaquille O"Neal, entre outros.