O brasileiro de 48 anos apresentou queixa na polícia. Fotografia de beijo a um homem numa discoteca motivou as ofensas

Leonardo Vieira apresentou queixa numa esquadra de polícia do Rio de Janeiro após ser vítima de homofobia em mensagens nas redes sociais. As ofensas começaram depois de ter sido publicada uma fotografia do ator, de 48 anos, a beijar um homem numa discoteca durante uma festa.

"Vim aqui apresentar queixa sobre os ataques homofóbicos que estou a receber porque a polícia tem instrumentos que eu não tenho para identificar essas pessoas", disse à saída de Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, na Cidade da Polícia, no bairro carioca do Jacaré. "Estou, por outro lado, a tentar ser voz de pessoas que provavelmente não são ouvidas, como um menino do morro ou de alguém que é atacado com uma lâmpada na cabeça na [Avenida] Paulista".

"As pessoas que me atacam não sabem o mínimo de Direitos Humanos, eu tenho a obrigação de vir aqui queixar-me porque a homofobia ainda não é crime e isso deve ser discutido politicamente", afirmou.

"Não tenho problemas nenhuns com o beijo porque isso é um ato de amor mas preocupa-me a exposição porque acho que um ator deve ser como uma folha em branco para o personagem, independentemente de ser gay ou hetero".

A delegada de polícia Fernanda Fernandes acredita que poderá encontrar os responsáveis "porque a internet deixa rastro", adiantando que a pena de prisão pode chegar a seis meses por injúria.

Leonardo Vieira participou em dezenas de telenovelas da Globo, sendo que agora vem trabalhando na Record, emissora ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, na segunda edição da novela "Os Dez Mandamentos".