A Disney acaba de divulgar os primeiros cinco minutos do telefilme inspirado no êxito de animação "Entrelaçados". A estreia está marcada para 10 de março, nos EUA

Foi um dos filmes de animação mais bem-sucedidos dos últimos anos. Entrelaçados (2010) recuperou a história da princesa Rapunzel e contou-a às novas gerações, quebrando recordes de bilheteira. Agora, a Disney vai fazer renascer esse sucesso na forma de um telefilme, cujos primeiros cinco minutos acabam de ser divulgados como teaser, a poucos dias da grande estreia.

Tangled: Before Ever After continuará a contar com as vozes de Mandy Moore e Zachary Levi para darem vida a Rapunzel e ao seu príncipe encantado, Eugene. Este projeto televisivo, com estreia marcada no Disney Channel para 10 de março, nos EUA, irá dar continuidade à história da longa-metragem, acompanhando as duas personagens principais nos meses que antecedem o seu casamento.

Veremos também Rapunzel a conhecer, pela primeira vez, os seus verdadeiros pais e o seu reino, Corona. Ela apercebe-se de que ainda há muito que quer fazer antes de abraçar o seu destino como princesa e, por isso, parte à aventura pela floresta fora, onde acaba por trocar alianças com Eugene.

Personagens marcantes do filme original, como o cavalo Maximus, o camaleão Pascal, estarão também de volta. Outras, como a confidente de Rapunzel, Cassandra (voz de Eden Espinosa), serão introduzidas pela primeira vez.

O telefilme será seguido, no dia 24, pela estreia da série Tangled: The Series, no mesmo canal. Esta já recebeu a confirmação de uma segunda temporada.