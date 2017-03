Pub

Quando se pensa em temas musicais inesquecíveis, as séries Twin Peaks, A Guerra dos Tronos e The Walking Dead, mas também as novelas portuguesas Olhos d"Água ou Mar Salgado, são alguns dos títulos em que logo se pensa. São exemplos de como os argumentos da ficção televisiva também se narram através das bandas sonoras que os acompanham

Uma história contada em televisão não é só um argumento. Basta pensar que a série A Guerra dos Tronos não seria a mesma sem a sinfonia composta por Ramin Djawadi. Nem Twin Peaks seria tão facilmente identificável sem o trabalho musical de Angelo Badalamenti. Ou mesmo a portuguesa Olhos d'Água, marco das telenovelas da TVI em 2001, seria tão memorável sem o tonitruante Toy na música central.

Só assim se justifica a realização de uma Game of Thrones Live Concert Experience, que até 2 de abril leva a banda sonora da história baseada nos livros de George R.R. Martin a 24 cidades norte-americanas. Com a passagem de atores e realizadores do cinema para a TV, transferiu-se também a monumentalidade das bandas sonoras. Além das já mencionadas séries da HBO e do Showtime, há a francesa Marseille da Netflix, com música de Alexandre Desplat, vencedor do Óscar para melhor banda sonora com Grand Budapest Hotel. Ou The Walking Dead, em que Bear MacCreary assina o tema original numa banda sonora que inclui nomes célebres como os Of Monster and Men ou The Lumineers.

"A banda sonora acrescenta um espaço cénico ou emotivo à evolução da narrativa", descreve o jornalista Nuno Galopim. Acrescenta que "com tão bons argumentistas a trabalhar em televisão, com realizadores a terem orçamentos maiores para fazer outro tipo de séries, é natural que a música seja tida em conta". "Já nos anos 60 ou 70 havia temas originais, só que no máximo era editado um single. Hoje é dada outra atenção a estes pormenores e há outros orçamentos, até para o marketing", relembra Galopim.

Já Patrícia Müller, argumentista atualmente a trabalhar na série Madre Paula para a RTP, frisa que "habituámo-nos a associar músicas a filmes". "Acabei por trazer isso para a TV. Ainda sou do tempo em que foi tudo para o cinema chorar loucamente com a música [My Heart Will Go On] da Céline Dion no Titanic", recorda.

No caso de Twin Peaks, com estreia agendada para 21 de maio nos EUA e considerado o grande evento do pequeno ecrã de 2017, a composição principal - a mesma da série original dos anos 90 - foi feita de improviso, com Badalamenti a inspirar-se numa descrição da história pelo criador David Lynch. "As palavras dele permitiram-me transmitir para sons uma identidade. [A música] é tão bonita, negra e triste... Tal como a Laura Palmer [personagem central] é bonita, mas esconde algo ameaçador", explica, em entrevista à revista norte-americana Spirit & Flesh Magazine.

Em Portugal, onde o panorama da ficção televisiva é dominado pelas telenovelas, os Amor Electro têm sido dos mais solicitados para dar música às histórias da SIC. Depois de, em 2011, terem visto a estação de Carnaxide escolher o tema A Máquina para música principal da trama Rosa Fogo, em 2014 foram procurados para assinar Mar Salgado, que acabaria por dar nome à novela protagonizada por Margarida Vila-Nova. Tiago Pais Dias, produtor e guitarrista da banda, explica que, neste último caso, a música já estava feita, mas ainda não editada", o que proporcionou a sua utilização na novela. Mas sublinha: os Amor Electro "fazem o que querem, não trabalham a pedido. Não fazem música por encomenda".

O processo de escolha dos temas é longo e exigente. Bruno José e Patrícia Sequeira, respetivamente diretor-geral e coordenadora de projetos na SP Televisão, detalham uma jornada que passa pela "recolha de temas junto de editoras, publishers, agentes, managers ou no acervo nacional e internacional, bem como na análise das listas musicais das rádios nacionais". Ao contrário do que acontece com os Amor Electro, confidencia haver artistas que tentam candidatar os seus temas. Um esforço muitas vezes inglório. "A grande maioria é-nos apresentada pelas editoras e publishers", diz José.

Patrícia Sequeira garante ainda a preocupação com a abrangência de géneros. "A banda sonora tem de comportar vários tipos, da música pop, fado ou hip-hop, aos temas mais românticos ou melancólicos, de forma a termos uma paleta muito diversificada", explica.

Ainda em Portugal, mas já no que às séries diz respeito, e apesar do aumento de produção, o esforço na organização da banda sonora é diferente, até porque muitas delas são de época. "A ação de Madre Paula passa-se no início do século XVIII, e vamos refletir essa característica. Preocupámo-nos em constituir uma banda sonora com fidelidade histórica, composta originalmente por artistas portugueses", detalha Patrícia Müller. Também Bruno José dá os exemplos de Liberdade 21, Cidade Despida, Maternidade e Terapia como produtos com compositores e músicos convidados. "Nu-ma série, a escolha da banda sonora por vezes é mais específica devido ao conceito do projeto e ambientes retratados", sublinha.

O tom da história, a envolvência do ambiente retratado e, mais recentemente, a aproximação às valências do cinema são, em suma, os argumentos. Patrícia Müller remata com um exemplo: "Já viu o que era o Alfred Hitchcock Apresenta sem aquela música [Funeral March of a Marionette, de Charles Gounod] de thriller e suspense?"