"Amar pelos Dois" está na boca de toda a gente. E há quem faça adaptações

A música de Salvador Sobral na Eurovisão já ganhou novas versões, nomeadamente de humoristas que fizeram as devidas adaptações à letra do tema composto por Luísa Sobral.

Garantida a presença de "Amar pelos Dois" na final da Eurovisão, a disputar no sábado à noite, Miguel Lambertini fez uma nova letra que faz alusão ao facto de nesse dia, 13 de maio, se celebrarem os 100 anos das aparições aos pastorinhos e a vinda do Papa Francisco a Fátima e, possivelmente, a conquista do tetracampeonato pelo Benfica.

"Nossa Senhora, ouve as minhas preces

Peço que o Benfica, seja tetracampeão

E já agora, se não for pedir muito

Ajuda o Salvador a ganhar a Eurovisão...", pede o humorista no Facebook ao apresentar esta sua versão do tema. "Vídeo de apoio ao SLB e ao Salvador Sobral, para que dia 13 seja um dia verdadeiramente abençoado! Sábado vamos 'Ganhar os dois'", diz, rebatizando a música.

Outro humorista, Môce dum Cabréste, também fez a sua versão do tema e chamou-lhe "Caímos de pé". Desde dia 2 no Youtube, já conta com mais de 100 mil visualizações.

"Se não nos derem o triunfo/ para o ano o nosso trunfo/É a Maria Leal", goza.