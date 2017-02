Pub

Para "aguçar o apetite" dos fãs, o canal norte-americano FX revelou imagens da primeira temporada da série protagonizada por Susan Sarandon e Jessica Lange

A menos de um mês da estreia da nova série escrita por Ryan Murphy - responsável por êxitos como Glee, Nip/Tuck ou American Horror Story - o canal FX divulgou cerca de uma dezena de imagens de Susan Sarandon e Jessica Lange na pele de Bette Davis e Joan Crawford, respetivamente, bem como do restante elenco da nova série Feud.

A trama norte-americana, cuja primeira temporada se estreia a cinco de março nos EUA, no canal FX [ainda não existe uma estação ou data definidas para Portugal], vai retratar a intensa rivalidade entre as duas das maiores divas de Hollywood das décadas de 30 e 40 e que tomou lugar durante as gravações do filme de 1962, What Ever Happened To Baby Jane?.

Além de Sarandon e Lange, a série de drama conta também com intérpretes como Alfred Molina, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Judy Davis, Dominic Burgess, Alison Wright, Kiernan Shipka ou Jackie Hoffman.

