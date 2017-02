As instruções para "construir" o muro de Trump, como se ele fosse vendido nas lojas da IKEA

Pub

Nas redes sociais, suecos - e não só - não quiseram deixar passar o atentado terrorista fictício que Trump mencionou, para espanto dos que o ouviram

Num comício na Florida, no passado sábado, o presidente norte-americano falou sobre o perigo de abrir portas aos refugiados, recorrendo para isso a exemplos de ataques terroristas que aconteceram na Europa. "Vejam o que se passou na Suécia na noite passada. Na Suécia. Conseguem acreditar?", disse Trump.

Perante estas declarações, a Suécia parece ter ficado em choque. "Suécia? Ataque terrorista? O que anda ele a fumar?", questionou no Twitter Carl Bildt, ex-primeiro-ministro sueco, logo depois de ouvir o presidente dos EUA.

Ao longo do fim de semana, e apesar das explicações que Trump veio entretanto oferecer - esclarecendo que falou porque viu uma história sobre imigrantes na Suécia transmitida na Fox News - foram muitos os suecos e não suecos que decidiram responder ao alegado atentado nas redes sociais, utilizando as hashtags #swedenincidente (incidente na Suécia) ou #lastnightinsweden de forma irónica.

Como não podia deixar de ser, houve uma marca sueca que serviu para fazer grande parte das piadas: a IKEA. "Depois dos terríveis acontecimentos da noite passada, a IKEA esgotou isto", escreveu uma utilizadora do Twitter, juntando uma imagem das instruções para construir um muro alegadamente vendido na loja sueca, fazendo referência ao muro que Trump vai construir na fronteira do México.

Outra decidiu divulgar o "mapa" do plano dos "bandidos" para fugirem após o atentado, que teria sido facultado pelo governo sueco, oferecendo uma imagem do percurso dentro de uma loja IKEA.

Também não faltaram as cenas de "desespero" de um sueco, às voltas com a montagem de um móvel da marca.

E nem os Abba, outra das referências suecas, escaparam às brincadeiras: houve quem partilhasse imagens da banda dizendo que as autoridades da Suécia tinham mesmo mobilizado as "forças de elite".

Outros lembraram-se de recuperar o "vídeo chocante" dos acontecimentos da noite anterior, partilhando um vídeo do cozinheiro sueco dos Marretas a preparar-se para cortar abóboras com uma motossera.

E houve quem se limitasse a fazer comentários com ironia sobre os terríveis acontecimentos de sexta-feira à noite. "Alguém encomendou dois kebabs e um hambúrguer mas não os foi buscar. Cenas horríveis". Um dos utilizadores do Twitter, por outro lado, quis apontar o óbvio. "Na noite passada na Suécia: sistemas de saúde e educação gratuitos. Férias e licença de maternidade pagas. Democracia. As coisas habituais escandinavas".

Numa nota mais séria, a embaixada sueca nos EUA pediu explicações oficiais ao gabinete do presidente, por não ser "claro" a que incidente Trump se referia.

E a filha dos Clinton, Chelsea, que tem aproveitado o Twitter para fazer oposição ao presidente dos EUA, não deixou de comentar as declarações de Trump, perguntando se porventura tinham sido apanhados na Suécia os autores do massacre de Bowling Green, um atentado que só existiu nas declarações de uma das conselheiras de Trump, Kellyane Conway.