Salvador Sobral venceu em ambas as votações, mas países dos dois principais adversários quase ignoraram a canção

A canção Amar pelos Dois conquistou público e júri, mas telespetadores e entendidos em música não estiveram de acordo na hora de votar no Festival da Eurovisão, este sábado. Há diferenças entre uma votação e outra, conclui-se dos dados divulgados pela Eurovisão. As duas favoritas do júri português não foram as preferidas dos telespetadores nacionais.

Os portugueses que acompanharam o Festival da Eurovisão através da RTP1 votaram em força nas músicas dos países que foram os maiores adversários de Salvador Sobral: deram 12 pontos à Moldávia e oito à Bulgária, músicas que ficaram, respetivamente, em segundo e terceiro lugares na classificação geral.

Os dez pontos foram para a Bélgica, que ficou em quarto.

A votação do júri português - composto por Tozé Brito, Nelson Carvalho, Inês Meneses, Celina da Piedade e Ramon Galarza - é bastante diferente: 12 pontos para o Azerbaijão, 10 para a Áustria e oito para a Bélgica.

À Moldávia os jurados deram 6 pontos e à Bulgária (a canção que, recorde-se, ficou no segundo lugar na classificação geral) zero pontos.

Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão com 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público. Os principais adversários, Bulgária e Moldávia, que ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente, quase ignoraram a música interpretada por Salvador Sobral.

Na classificação do júri, o tema português teve sete pontos da Moldávia, mas nenhum da Bulgária. E na classificação do público, feita por televoto, teve sete da Bulgária e seis da Moldávia.

Amar pelo Dois teve 12 pontos de outros tantos países nesta mesma votação do público. Na votação do júri foram 18 os que deram a pontuação máxima ao tema nacional.

Como votaram os portugueses:

12 pontos - Moldávia

10 pontos - Bélgica

8 pontos - Bulgária

7 pontos - Roménia

6 pontos - França

5 pontos - Espanha

4 pontos - Itália

3 pontos - Ucrânia

2 pontos - Hungria

1 ponto - Suécia

Como votou o júri português:

12 pontos - Azerbaijão

10 pontos -Áustria

8 pontos - Bélgica

7 pontos - Suécia

6 pontos - Moldávia

5 pontos - Austrália

4 pontos - França

3 pontos - Holanda

2 pontos - Noruega

1 pontos - Chipre

