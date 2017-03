Pub

No dia dedicado ao sexo feminino, a Netflix propõe cinco séries onde as mulheres são as protagonistas das narrativas

Para celebrar o Dia da Mulher, o serviço de streaming de vídeo online preparou, para o catálogo português, um seleção de cinco séries cujas histórias se desenrolam em torno do universo feminino. Há ficções para todos os gostos: séries históricas, comédias ou tramas inspiradas em super-heróis. Ou, neste caso, em super-heroínas.

The Crown

Esta série biográfica, criada e escrita por Peter Morgan, centra-se na vida da rainha Isabel II de Inglaterra e nos acontecimentos históricos que tiveram lugar desde o início do seu reinado. A série aborda a vida pessoal da monarca britânica desde o seu casamento em 1947 até aos dias atuais. A série venceu, em 2016, o Globo de Ouro na categoria de Melhor Série Dramática, bem como o Globo de Ouro de Melhor Atriz numa Série Dramática, conquistado pela atriz Claire Foy, que desempenha o papel principal. A primeira temporada que conta com 10 episódios está disponível na íntegra no catálogo nacional.

Jessica Jones

A série original da Netflix é baseada na personagem com o mesmo nome da banda desenhada Marvel's Comics. A história segue as aventuras da super-heroína, interpretado pela atriz norte-americana Krysten Ritter, que abre a sua própria agência de detetives em Nova Iorque. Depois do sucesso da primeira temporada, a Netflix anunciou em janeiro de 2017, no evento organizado pela Television Critic's Association, uma segunda temporada, ainda sem data de estreia prevista.

Orange is the New Black

Esta série dispensa apresentações. Atualmente com quatro temporadas, todas elas disponíveis no catálogo, a trama segue a história de Piper Chapman (Taylor Schilling), condenada a cumprir 15 meses numa prisão feminina por ter participado no transporte de uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Baseadas em histórias reais, a trama mostra as dificuldades destas mulheres para sobreviverem num mundo hostil, mas com muito humor à mistura.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Comédia criada por Tina Fey em torno da trágica história de Kimmy Schmidt, interpretada por Ellie Kemper, uma mulher que, após viver 15 anos num bunker depois de sequestrada por uma seita apocalíptica, é libertada. Depois do ocorrido, Kimmy e as suas três companheiras, conhecidas como as "Mulheres Toupeiras", tentam fazer uma vida normal. Schmidt decide viver em Nova Iorque, bem longe das recordações de Durnsville, a cidade onde foi raptada. À sua espera estão grandes desafios, como descobrir a diferença entre um telemóvel e uma câmara digital ou aprender a sobreviver nos bairros mais perigosos da cidade norte-americana.

Las Chicas del Cable

Por último, a Netflix abre o apetite para uma ficção que só tem data estreia agendada para o dia 28 de abril. Las Chicas del Cable é a primeira série original espanhola da Netflix e que tem como cenário a capital do país no ano de 1928. Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Ángeles (Maggie Civantos) e Carlota (Ana Fernández) chegam a Madrid cheias de sonhos, para trabalhar como telefonistas no edifício mais moderno da cidade. A história narra as aventuras destas mulheres que lutam pela sua independência numa sociedade que insiste em negar-lhes isso.