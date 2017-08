Pub

Scaramucci, que trabalhou para a Casa Branca durante 10 dias, será entrevistado no The Late Show with Stephen Colbert na segunda-feira

O antigo diretor de comunicação da Casa Branca Anthony Scaramucci vai ao programa de Stephen Colbert, na CBS, na próxima segunda-feira. Esta será uma das primeiras entrevistas televisivas de Scaramucci desde que foi demitido, 10 dias depois de ter sido contratado.

O ex-banqueiro e empresário vai ser entrevistado no programa "This Week", no domingo, e no dia a seguir estará no programa The Late Show with Stephen Colbert da CBS, segundo a CNN.

O anúncio foi feito primeiro no Twitter de Stephen Colbert, na quarta-feira, e depois no programa de televisão pelo próprio Colbert.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Não acredito. Apanhámos o Mooch", disse Colbert no programa, referindo-se à alcunha de Scaramucci. "Nós montámos uma armadilha para Moochs".

"Vamos falar sobre como é lá dentro [da Casa Branca], quão leal ele sente que o presidente é agora", disse Colbert. "Vamos dar algumas facadas frontais. Vai ser divertido".

Numa das suas entrevistas mais polémicas, Scaramucci disse que as pessoas de Washington "são muito simpáticas na cara e depois pegam numa faca ou num machete e esfaqueiam pelas costas". "Eu sou de Wall Street e sou mais do tipo de esfaquear pela frente", disse o na altura diretor de comunicação da Casa Branca.

Stephen Colbert fez várias piadas sobre Scaramucci no programa e imitou-o mais do que uma vez.

Colbert critica frequentemente Donald Trump no programa e esta tornou-se uma das imagens de marca do The Late Show. Por outro lado, Scaramucci defendeu o presidente no passado com afinco, dizendo várias vezes na sua primeira conferência que amava Trump.