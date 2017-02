Pub

O chefe norte-americano esteve este fim de semana em Portugal a gravar um episódio do "Parts Unknown", programa emitido na CNN e no 24 Kitchen

O conhecido chefe esteve este fim de semana em Portugal a gravar um episódio do Parts Unknown, programa emitido na CNN no qual viaja pelo mundo a provar e dar a conhecer as várias gastronomias locais. Anthony Bourdain passou pela PRO.VAR - Promover e Inovar a Restauração Nacional, e pelo restaurante A Cozinha do Martinho, onde provou as tradicionais tripas.

O norte-americano visitou ainda a zona de pescadores de Lordelo do Ouro, onde terá experimentado lampreia, e passeou pelos jardins do Palácio de Cristal. As imagens chegaram às redes sociais, com Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, a registar a passagem de Bourdain pelo nosso país. Este episódio de Parts Unknown, que também será transmitido no 24 Kitchen, deverá ir para o ar no final de 2017.

Esta não é a primeira vez que o chefe degusta pratos portugueses. Em 2002 esteve no Porto a gravar A Cook's Tour e, em 2012, filmou um capítulo de Sem Reservas em Lisboa.

Foi num Parts Unknown que se viu, em setembro do ano passado, Bourdain e Barack Obama sentados em cadeiras de plástico, sem gravatas e a beber uma cerveja típica de Hanói diretamente da garrafa. O jantar do chefe e do então ainda presidente dos EUA incluiu noodles "baratos, mas deliciosos" e a conversa centrou-se na gastronomia vietnamita.

