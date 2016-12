Pub

Os inesperados eventos que foram ocorrendo em 2016 levaram o trio de comediantes da Friend Dog Studios a fazer um "trailer" sobre como seria um filme do ano. E atenção, pois o género é de terror.

O ano de 2016 ficará na memória de muita gente devido à quantidade de acontecimentos históricos, desde a saída do Reino Unido da União Europeia, até ao elevado número de figuras públicas que morreram, passando pela eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA.

Brian Huther, Ben Auxier e Seth Macchi, do grupo de comédia Friend Dog Studios, decidiram compilar esses episódios marcantes e transformá-los em filme. Mais concretamente num trailer de aquilo que poderia ser um verosímil compêndio dos eventos mais marcantes do ano, mas com um toque de terror e inquietação.

2016: O Filme mostra a figura da morte, com um traje preto e objetos de serrilha, atrás das pessoas ao longo do ano, recordando o falecimento de Prince, Bowie e Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia. Também as modas The Manequin Challenge e o caso das explosões dos smartphones da Samsung estão contemplados no vídeo.

O clipe foi partilhado no dia 28 de dezembro e já reúne mais de meio milhão de visualizações. Pelas redes sociais, as pessoas estão a gostar tanto da ideia que já pedem que se faça mesmo um filme completo.