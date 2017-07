Pub

Tipo de letra ambíguo está a tornar um "tote bag" viral

O tipo de letra interessa. Que o diga a empresa BelleChic. Um dos seus produtos, um "tote bag" preto com letras a branco e dourado, está a tornar-se viral porque a frase que nele se lê é um pouco ambígua, precisamente devido ao tipo de letra escolhido.

Os utilizadores do Twitter rapidamente se aperceberam disso e o saco em questão está já a tornar-se viral nas redes sociais. Isto porque a maioria das pessoas que olham para o "tote bag" estão a ler a frase "My Favorite Color is Hitler" (a minha cor favorita é Hitler), ao invés do que está efetivamente escrito: "My Favorite Color is Glitter" (a minha cor favorita é brilho).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A marca, no entanto, parece ainda não ter reparado, ou não se importa com a situação, e continua a vender o produto, por 12,99 dólares (pouco mais de 11 euros).