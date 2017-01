Pub

As séries "Homeland", "The Good Fight" e "Scandal" viram os seus argumentos alterados com a eleição de Donald Trump nas presidenciais.

O regresso de Segurança Nacional à Fox, hoje à noite, apresenta-se com a premissa de ser um reflexo da instabilidade política vivida nos EUA e, simultaneamente, um espelho do que seria a nação se a sua presidência estivesse a cargo de uma mulher. É por isso que a ação se situa entre os dois meses que dividem a eleição de um novo chefe de Estado e a sua tomada de posse. Exatamente o período que, na vida real, termina na próxima sexta-feira, quando Donald Trump assumir a presidência do país após a vitória, em setembro do ano passado, frente a Hillary Clinton.

"Durante este interregno verifica-se uma frágil transferência de poderes entre o presidente de saída e o presidente eleito", explica o responsável Alex Gansa. A principal preocupação revelou-se quando o argumentista enfrentou "acontecimentos reais mais incertos do que a sua dramatização na TV". A produção, a gravar desde agosto, acabaria por "reajustar detalhes".

A aproximação da ficção à realidade não é nova na série do canal Showtime. Aconteceu nas temporadas anteriores, desde o início com referências aos ataques de 11 de Setembro de 2001 ao World Trade Center até aos atentados em Paris em 2015. "Homeland converteu-se em algo com mais significado do que entretenimento. É uma crónica, em sentido poético, do mundo em que vivemos", descreveu Mandy Patinkin, que interpreta Saul na trama.

A atriz Elizabeth Marvel é quem aqui se transforma em presidente eleita, curiosamente depois de em House of Cards ter sido candidata ao cargo. "Hillary Clinton é o exemplo mais recente e próximo que temos, e sentimos um respeito enorme pelo que conseguiu no campo da política. Mas a minha personagem não é baseada nela", explicou Marvel, apoiante da democrata na vida real. "A nossa presidente será um pouco Clinton, um pouco Trump e um pouco [Bernie] Sanders", defendeu Gansa, que adiou a estreia desta sexta temporada de setembro para este mês de forma a imprimir no argumento uma carga de realidade mais poderosa.

A vitória de Donald Trump não se faz notar apenas em Segurança Nacional - que continuará a seguir Carrie Mathison (Claire Danes), desta vez em Nova Iorque para ajudar a integração de muçulmanos na sociedade americana. Em The Good Fight, o spin off de The Good Wife, com data de estreia assinalada para 19 de fevereiro na plataforma de streaming da CBS, a história também sofreu um revés, já que o episódio-piloto estava preparado para fazer um paralelismo com a realidade ao arrancar com Hillary Clinton como presidente dos EUA. Foi reescrito e, nas palavras dos criadores Robert e Michelle King, chegará como uma série "não apenas anti-Trump", mas também com "um olhar sobre a forma como os liberais estão a viver este momento".

A forma como os acontecimentos no mundo político real dão a volta ao mundo ficcional tocaram ainda em Scandal, de Shonda Rhimes, de regresso à TV nos EUA a 26 de janeiro e à portuguesa a 1 de fevereiro. O primeiro episódio começa com a revelação de resultados eleitorais e a data inicialmente prevista, 19 deste mês, foi adiada devido a programação especial sobre a tomada de posse de Trump. Rhimes chegou a dizer que queria abordar a forma como os russos iam descredibilizar umas eleições norte-americanas. As semelhanças com a realidade obrigaram a refazer a ideia. "Infelizmente, a realidade extrapola-se a si mesma de uma forma louca", desabafou.