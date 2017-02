Pub

Um vídeo mostra a evolução das primeiras páginas do jornal ao longo de mais de 160 anos.

O jornal norte-americano The New York Times está em circulação desde 1851. Nestes quase 166 anos, a primeira página mudou muito: ao princípio, em formato broadsheet, a capa tinha só texto, hoje em dia, já num formato mais pequeno, a primeira página tem fotografias a cores e procura ser mais apelativa.

O artista digital Josh Begley pegou em praticamente todas as primeiras páginas e juntou-as num vídeo de um minuto que mostra esta evolução.

Com cinco filas de nove capas a passarem a grande velocidade no ecrã, é possível perceber como a imagem foi ganhando cada vez mais espaço. A primeira vez que a capa do jornal teve uma imagem foi em 1910. A cor foi introduzida em 1997.