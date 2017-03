Pub

Os responsáveis da HBO começaram a antecipar a próxima temporada de "A Guerra dos Tronos" com um poster sugestivo. Este ano a série de fantasia só vai chegar às plataformas do canal depois de maio

A HBO divulgou a primeira imagem relacionada com a sétima temporada de A Guerra dos Tronos, série que este ano se estreia mais tarde do que é habitual. O poster, apesar de apenas ter escrito a hashtag GoTS7 (Game of Thrones Season 7), tem como imagem de fundo gelo com faísca e chamas.

A escolha de ambos os elementos justifica-se tendo em conta os acontecimentos descritos nos livros de George R. R. Martin, fantasia em que se apoia o guião da série. Também o final da temporada anterior aponta para a ida de Khaleesi, interpretada por Emilia Clarke, e os seus dragões até Westeros, para a batalha além das fronteiras da Muralha (The Wall), onde se travará a batalha contra o Rei da Noite (Night's King).

Primeiro poster da sétima temporada de "A Guerra dos Tronos" | HBO Facebook

A Guerra dos Tronos ainda não tem data de estreia, mas os produtores executivos já garantiram que a adaptação televisiva das Crónicas do Gelo e do Fogo não vai chegar às plataformas da HBO antes de maio. Tal situação também faz com que a série não seja transmitida em tempo útil para ser submetida aos Emmy, com que tem sido galardoada recorrentemente.

Para estar elegível para serem distinguidas com estes prémios, as séries têm de chegar à televisão, ou outras plataformas, de maneira a que seis episódios tenham sido transmitidos até dia 31 de maio.