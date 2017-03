Pub

A adaptação televisiva dos livros de fantasia de George R. R. Martin regressa com a respetiva sétima temporada no dia 16 de julho. O clipe promocional volta a evidenciar o acontecimento de uma grande guerra

Dia 16 de julho é a data por que muitos fãs do universo criado por George R. R. Martin esperam, pois marca a estreia da sétima temporada de A Guerra dos Tronos. A informação chegou a partir do primeiro teaser publicado pela HBO, pouco tempo depois do primeiro cartaz da série.

No vídeo poder ouvir-se a voz de Daenerys Targaryen, que revela saber quem era o seu pai e o que fez: "Sei que o Rei Louco mereceu a sua reputação". De seguida ouvem-se frases de vingança e ódio dos Lannisters, antes de ser percetível que Cersei, da Casa Lannister, é proclamada "protetora dos Sete Reinos". Khaleesi volta a pronunciar-se, revelando que as várias famílias de Westeros vão alternando no poder mas sempre esmagando quem está em baixo.

O vídeo, de um minuto e meio, têm ainda espaço para Jon Snow alertar sobre a "única guerra que interessa", antecipando aquilo que já vinha sugerido no cartaz partilhado a meio da semana - a guerra entre o gelo e o fogo, símbolos dos night walkers e dos dragões de Khaleesi.

Julho representa a data mais tardia do regresso da série, que habitualmente fazia as respetivas temporadas estrear entre abril e maio. Tal situação também faz com que a série não seja transmitida em tempo útil para ser submetida aos Emmy, com que tem sido galardoada recorrentemente.