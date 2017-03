Pub

A atriz brasileira da novela da TVI "Ouro Verde" vai participar no programa de dança "Let's Dance", da mesma estação, apresentado por Fátima Lopes

A atriz brasileira que integra o leque de atores da novela da TVI Ouro Verde vai participar este sábado no programa de dança Let's Dance, da mesma estação, apresentado por Fátima Lopes.

Úrsula Corona diz estar satisfeita com o desafio, até porque "a dança é uma terapia" de que o "corpo precisa, pede, tem sede". "Eu coloco uma música com o volume alto em casa e danço. A minha mãe era bailarina, dançou comigo na barriga até aos nove meses de gestação", conta.

"A dança é a poesia que o corpo escreve. Todas as pessoas deviam experimentar soltar o corpo e perceber quanta felicidade isso nos traz", acrescenta, lançando um desafio: "Let's dance comigo?".

Já numa entrevista recente ao site Delas.pt, a intérprete tinha falado no papel que a cultura teve na sua educação pelo facto de ser filha de uma bailarina (e de um jornalista). "Foi essencial. Foi no canto que eu comecei, e foi através da música que fiz o meu primeiro "casting" para a TV Globo. Fi-lo sem saber ao que ia e acabei com papel", disse na altura.