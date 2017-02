Pub

Filmagens do atentado terrorista de 2013 num centro comercial de Nairobi, que fez cerca de 70 mortos, foram usadas num episódio da série da Fox. Os produtores já emitiram um pedido de desculpa

No mais recente episódio de 24: Legacy foram vistas cenas reais do atentado terrorista de 2013 num centro comercial de Nairobi, no Quénia, para retratar um ataque fictício em Alexandria, no Egito. A utilização de imagens verídicas na série da Fox não passou despercebida aos espectadores, que condenaram a decisão e levaram os produtores a emitir um pedido de desculpas.

"No episódio 4 de 24: Legacy incluímos imagens de um ataque terrorista em Nairobi e estamos arrependidos. As cenas serão removidas de todas as futuras retransmissões e versões da série. Pedimos desculpa pela dor causada às vítimas e às suas famílias, lamentamos muito", disseram Evan Katz e Manny Coto em comunicado.

A 21 de setembro de 2013, um grupo de homens armados do grupo terrorista Al-Shabaab invadiram um centro comercial de Nairobi e mataram 67 pessoas, deixando ainda cerca de 180 feridos.

24: Legacy é um spin-off de 24 com Corey Hawkins na pele do agente Eric Carter - o ator Kiefer Sutherland, ou Jack Bauer na história original, não participa.