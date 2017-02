Pub

Apresentadora ofereceu uma bolsa de estudo a 41 alunos durante o talk show com o seu nome

Ellen DeGeneres ofereceu bolsas de estudo universitárias a uma turma de finalistas de uma escola secundária em Brooklyn, Nova Iorque. Com a ajuda da apresentadora de televisão e da cadeia de lojas Walmart, 41 alunos da Summit Academy Charter School vão poder ingressar no ensino superior.

O presente foi dado no programa The Ellen Degeneres Show exibido esta quinta-feira. Ellen já tinha doado 25 mil dólares, cerca de 24 mil euros, à Summit Academy, quando entrevistou, no início do mês, a fundadora da instituição, Natasha Campbell, e a diretora da escola, Cheryl Lundy Swift.

Na primeira entrevista, as duas mulheres falaram das dificuldades pelas quais os alunos e funcionários da escola passam, segundo o Huffington Post, e como têm conseguido ultrapassar os obstáculos. As entrevistadas explicaram que a escola está numa zona problemática onde apenas 4% da população tem formação superior, mas ainda assim, no ano passado, 93% dos alunos finalistas conseguiram colocação para a universidade.

Ellen e a Walmart decidiram recompensar o investimento da escola na formação dos alunos e ofereceram uma bolsa de estudo avaliada em 1,6 milhões de dólares, cerca de 1,5 milhões de euros. Com a bolsa, os jovens poderão estudar em qualquer universidade pública do estado de Nova Iorque.

O vídeo do momento em que os alunos descobrem que vão para a universidade foi publicado nas redes sociais e já foi visto 400 mil vezes. O momento tem emocionado muitos utilizadores.

"Estes estudantes merecem uma oportunidade e graças à Walmart eles vão ter uma", escreveu a apresentadora no Instagram.