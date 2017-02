Pub

Pequim apoia e Macau quer. Há um sistema financeiro mais especializado no horizonte onde atividades já

tradicionais noutras paragens como o leasing e a gestão de património se revestem de novidade por força de algum subdesenvolvimento. Faltam leis atualizadas e pessoal mais qualificado. Mas procura não.

Viver nas imediações de um mercado imperfeito oferece oportunidades mesmo quando os recursos são poucos. Com um sector financeiro lucrativo mas pouco desenvolvido, que admite carências do ponto de vista humano e até das estruturas legais que o suportam, Macau tem hoje condições de procura e políticas para a especialização em novos serviços que respondam às necessidades de financiamento e investimento do interior da China, com a segurança de uma moeda apensa ao dólar e em rota de valorização.

O Governo da região elegeu recentemente as atividades de leasing e de gestão de património como vertentes estratégicas a apoiar na procura por uma maior diversificação de uma economia dominada pelo jogo em casino. O impulso de saída de capitais da China e de proteção contra risco cambial, a elevação dos rendimentos médios da população chinesa, e também o seu envelhecimento, poderão favorecer estes sectores subdesenvolvidos, mas a região terá de se mostrar competitiva, entendem os especialistas.

Leia mais no e-paper ou no site do Plataforma Macau.