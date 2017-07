Só há duas razões: por tudo e por nada

Pub

Razões para quê? Para abrir uma boa garrafa de espumante, especialmente no mês de agosto, em que estamos a celebrar as férias (ou a desejar que elas cheguem)

Estamos habituados a que o espumante fique reservado para as ocasiões especiais, mas talvez tenha chegado a altura de pensar que todas as ocasiões merecem uma celebração e uma bebida a condizer. Isto porque o espumante não é apenas uma bebida transitória, aquilo que se bebe durante aqueles dois minutos após as doze badaladas no Ano Novo, para depois se voltar ao vinho tinto ou branco que nos esteve a fazer companhia durante a refeição. Aliás, e isto até pode parecer um desafio, o espumante devia ser cada vez mais a sua escolha para todas as fases de uma refeição.

Não acredita? Então, algures durante este verão, vai encontrar o momento para testar a teoria com a ajuda destas sugestões de harmonização de espumantes Contemporal com ideias de entrada, prato principal e sobremesa. A escolha destes espumantes da marca exclusiva do Continente é simples de justificar: são vinhos acessíveis, fáceis de encontrar mesmo quando está de férias longe de casa e, acima de tudo, são vinhos que dão provas da sua qualidade de forma regular, conquistando vários prémios em concursos de vinhos que seguem os critérios de avaliação mais rigorosos.

Começando pela entrada, propomos uma sopa fria de pêssego servida com queijo de cabra, harmonizada com Contemporal Branco Bruto. O truque para este prato é deixar os pêssegos a marinar durante a noite anterior a ser servido, juntamente com alperces, pepino aos cubos, alho e o queijo de cabra, tudo bem envolvido em mel, um pouco de vinagre balsâmico, e duas colheres de sopa de azeite. Para fazer o puré, retire o sal e junte água até encontrar a consistência perfeita.

Seguem-se peitos de frango com um glaze de toranja, perfeitos para um Contemporal Bruto Reserva de 2014. Não há grandes truques aqui, basta grelhar os peitos de frango e ir pincelando com o glaze feito a partir da raspa e sumo de toranja, alho, mel, óleo, sal e pimenta preta acabada de moer. Mas a simplicidade vai parecer um banquete de reis quando a acidez e aroma onde predominam os frutos secos do Reserva 2014 se conjugar com o paladar fumado da carne (sim, porque vai grelhar no carvão, certo?).

Para terminar, uma sobremesa que não precisa de ser feita em casa, até porque estar de férias não deve ser sinónimo de maratonas dentro da cozinha. Compre uma caixa de bons macarons de limão, e acompanhe com o Contemporal Branco Doce. Vai ter dificuldade em perceber qual dos dois é a verdadeira sobremesa, mas juntos vão ser o fim perfeito desta refeição, que nem precisa de ser uma celebração, mas que certamente vai parecer uma.