Quando o que sabe bem também faz bem

Desde tenra idade que nos habituámos a ouvir que devíamos comer a sopa toda - e embora na altura fizéssemos caretas e lançássemos olhares furtivos aos bolos da despensa, hoje damos razão aos nossos pais. Afinal, é mesmo da terra que nascem os produtos que nos fazem bem, e também sabem bem - basta apenas alguma imaginação.

Sem dúvida que ninguém quer comer sopa de legumes todos os dias - por isso é que existem inúmeras formas de preparar vegetais e torná-los uma opção saborosa para quem afasta do prato todos os verdes e folhinhas que não se pareçam com carne, peixe ou massa. A verdade é que se a base para uma vida longa e feliz está na nossa alimentação, temos aí a melhor razão para tornar uma simples salada mista de alface e tomate numa salada "César" com raspas de queijo parmesão, croûtons e tirinhas de frango, e fazer de um prato pouco atrativo um verdadeiro manjar dos deuses.

Basta alguma criatividade e vontade para descobrir os frutos e legumes que repousam na secção de frescos das lojas Continente, já que não se resumem a maçãs, couves e tomates. Há tanta variedade que é possível surpreender a cada refeição, por exemplo, sabia que a papaia tem um alto teor em vitamina C, a qual protege as nossas células contra as oxidações indesejáveis? Para além disso, também é uma boa fonte de vitamina A, sendo estas duas vitaminas úteis para o normal funcionamento do sistema imunitário. A vitamina A também desempenha um importante papel na manutenção de uma visão normal.

No canal Good Food, no site da Notícias Magazine, desvendamos esta semana todos os segredos da papaia, aquele doce e fresco fruto tropical. Deixando o pão, a manteiga e o açúcar branco de lado, sugerimos-lhe deliciosas e saudáveis receitas de pequenos-almoços para preparar com a papaia, para começar o dia cheio de energia, vitaminas e minerais.

Até novembro no microsite "Good Food by Frescos Continente", oferecemos-lhe toda a inspiração que precisa para comer melhor. Vai descobrir que o que faz bem, também sabe bem!