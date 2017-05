Partilhar a dádiva da escrita com o mundo

Pub

Por todo o mundo, há milhares de crianças a quem é negado o direito ao ensino. A palavra escrita é um dos principais pilares da civilização humana e felizmente há organizações e empresas que trabalham contra o flagelo do analfabetismo.

Em pleno século XXI, uma em cada 11 crianças em idade escolar vê negado o seu direito de acesso à educação, fazendo com que hoje 130 milhões não dominem os conceitos básicos de leitura e numeraria. Esta realidade transforma a escrita numa dádiva e num privilégio, altamente concentrados nas sociedades ocidentalizadas. Apesar do analfabetismo ter vindo a decrescer, ainda há muito a fazer no campo da educação infantil.

É para essas crianças, em tudo desfavorecidas, que a UNICEF trabalha diariamente. Para que todas elas possam brincar, sonhar e alcançar uma vida melhor. Para que tenham direito a uma alternativa e a comandar o seu futuro.

A Montblanc comemora os 13 anos de parceria com a UNICEF com o lançamento da coleção Montblanc for Unicef. Esta é uma edição limitada de instrumentos de escrita, relógios, acessórios e artigos de couro, para homem e senhora, que pretende apoiar programas de alfabetização e educação.

No passado, esta parceria já ajudou milhares de crianças a encontrar o seu caminho para uma educação de qualidade e um futuro justo. Os fundos angariados, através da renovação desta parceria, destinam-se a programas educacionais para as crianças na China, no Djibouti e no Brasil.

Além desta coleção, a Montblanc é também protagonista de uma belíssima campanha de consciencialização para o flagelo que é o analfabetismo. A campanha pretende criar um percurso visual, que faça a ligação geográfica entre os vários países que vão receber o apoio deste projeto educacional.

Como? Através do apelo à partilha de imagens em que, além do autor, deve constar um pedaço de papel onde esteja presente uma memória feliz sobre a escrita. Para oficializar a sua participação nesta viagem, faça uma partilha pública da sua fotografia no Facebook, Instagram ou Twitter. Na legenda devem constar as tags #PassItOn, #Montblanc and #UNICEF. Os posts mais bonitos vão transformar-se em pontos de paragem no mapa Montblanc, relembrando que sem escrita não há memória, e sem memória não há história.