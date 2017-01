Pub

De 22 de janeiro a 10 de fevereiro, reviva uma grande história com o jornal que a viu nascer, oferta em exclusivo com o Diário de Notícias.

O Diário de Notícias oferece aos seus leitores a possibilidade de colecionar 20 folhetins onde poderão reler uma das mais famosas histórias da literatura portuguesa - O Mistério da Estrada de Sintra.

Eça de Queirós e Ramalho Ortigão escreveram uma das mais famosas histórias da literatura portuguesa, publicadas originalmente no Diário de Notícias, entre 24 de julho a 27 de setembro em 1870 sob forma de cartas ao diretor do jornal, Eduardo Coelho. Em 1884, a história é publicada pela primeira vez em livro.

É agora oferecido pelo Diário de Notícias, Câmara Municipal de Sintra, Fundação CulturSintra, Quinta da Regaleira e Parque Monte da Lua, em 20 folhetins, uma adaptação do romance que teve a sua origem no jornal.

O primeiro romance de cariz policial da literatura portuguesa é agora reeditado pelas mãos do DN, que oferece 20 folhetins exclusivos e pasta arquivadora para que a história seja revivida com o jornal que a viu nascer.

O Mistério da Estrada de Sintra, com as edições do Diário de Notícias de 22 de janeiro a 10 de fevereiro.