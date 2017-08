Mini momentos de pura felicidade

Pub

A felicidade está nas coisas mais simples da vida". Já todos ouvimos esta frase, mas ainda oferecemos resistência a perceber que basta a companhia dos amigos e um sabor familiar para nos sentirmos completos.

Todos nós aspiramos a ser felizes e essa busca pode ser atingida através das nossas atitudes. A felicidade está ao alcance de todos já que muitas vezes é nas coisas mais pequenas e mais fáceis que ela está presente, como o convívio com os amigos, um almoço com a família, num fim de tarde numa praia ou uma viagem a dois.

Se pensarmos bem estamos no país ideal para alcançar esta felicidade, ou não fosse Portugal um país de praias magníficas, diversificada oferta de lazer e sabores que acompanham de forma perfeita os momentos de felicidade (porque nunca ninguém deve ter dito que aquela cerveja gelada à beira do mar lhe trouxe uma grande tristeza...).

O verão é a altura ideal para partir à aventura de colocar a mochila às costas e ir com a sua cara-metade conhecer as cascatas perdidas no meio de Portugal, como a Fraga da Pena, que parece um pedaço de paraíso. Sem estadia marcada, até porque dormir debaixo das estrelas é daquelas coisas que todos devíamos riscar da lista a determinado ponto das nossas vidas.

Ou então pratique mergulho nas águas cristalinas da Arrábida e observe a diversidade marinha que existe neste local. Na serra visite o Convento da Arrábida que é composto por zonas outrora destinadas ao culto religioso e meditação e que abrange o Convento Velho, localizado na parte mais elevada da serra.

Mesmo as deslocações não vão ser problema, graças à campanha da Sagres Mini que vai fazer com que gaste o mínimo na sua viagem. Basta decidir com os seus amigos para onde querem viajar, juntar caricas suficientes da Sagres e trocá-las por quilómetros em viagem de comboio.

O importante é tirar o máximo das suas férias com o mínimo. O mínimo de preocupações, o mínimo de stress. Não perca tempo a programar as suas férias nem a fazer reservas, neste verão só tem de ter a certeza de uma coisa, é a presença da Sagres Mini. Tudo o resto é descoberta.