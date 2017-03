Pub

Fazer a gestão de todos os créditos e dívidas pode resultar em poupança anual significativa.

A taxa de esforço dos portugueses tem vindo a aumentar nos últimos anos, com cada vez mais famílias a encontrarem-se numa situação de sobreendividamento. As causas são várias, destacando-se situações de desemprego ou precariedade laboral, mas também doenças súbitas ou alterações na dinâmica familiar, tais como separações ou divórcio, podem contribuir para uma situação financeira de risco. E se o ideal é que essa mesma taxa de esforço não ultrapasse os 35%, facilmente se chega a esse patamar quando são contabilizados créditos à habitação, crédito automóvel, plafonds de cartão de crédito e outros créditos pessoais que possam eventualmente ter sido contraídos.

Temos também de ter em atenção que para o cálculo da taxa de esforço não são consideradas as despesas correntes com serviços como água, eletricidade e telecomunicações, que ainda assim são indispensáveis para manter padrões aceitáveis de conforto no nosso quotidiano, e que sobrecarregam o orçamento dos núcleos familiares.

Não é esperado que as famílias tenham de optar por assegurar o seu conforto ou alcançar os seus sonhos, tais como comprar uma casa maior ou um carro mais seguro. O que é aconselhável é que saibam optar por uma estratégia de gestão do seu orçamento e dos seus créditos que lhes garante resultados consolidados.

Essa é, aliás, a palavra-chave: consolidação. Existem instituições especialistas em consolidação de crédito, como a Credigroup, que podem ajudar a diminuir a taxa de esforço das famílias em percentagens significativas, em muitos casos de até 60%. para além desta vantagem óbvia da consolidação de crédito, a possibilidade de ter um único credor e uma única prestação mensal, associada a taxas de juro mais atrativas do que as que terão sido originalmente contratadas nos créditos originais, tornam a consolidação de crédito numa opção favorável à saúde financeira das famílias.

O importante é ter uma estratégia segura: mais do que usar esta poupança para contrair novos créditos ou investir em soluções com taxas de bonificação baixas, o melhor é utilizar esta "almofada" financeira para pagar antecipadamente alguma parte da dívida, diminuindo os juros e comissões a longo prazo. Desta forma, as famílias estarão não só a a equilibrar o seu orçamento mensal, como também estão a diminuir os encargos com os créditos e a diminuir o prazo de pagamento após a consolidação.

Como em todas as questões que dizem respeito ao foro financeiro, o melhor é sempre realizar uma consulta com um especialista e as consultas de análise financeira da Credigroup são gratuitas e uma excelente forma de perceber quais as opções disponíveis mediante cada caso específico. Entrar em contacto é fácil e pode muito bem marcar a diferença na sua saúde financeira.