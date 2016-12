Pub

Com os óculos 3D iWotto, basta ter acesso à Internet para assistir a vídeos em 3D e 360o no YouTube e noutros serviços de vídeo, para além de ter acesso a mais de 100 jogos VR já disponíveis na App Store e no Google Play. Compatível com todos os smartphones iOS e Android de 4.7" a 6". INCLUI AURICULARES

Para mais informações contacte a Loja do Jornal através dos números 222 096 123 / 213 187 401 ou por email para lojadojornal@lojadojornal.pt. Quantidade limitada ao stock existente. Campanha válida até 31 de dezembro.