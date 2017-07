E se pudesse pedir um bife mal passado à sua cozinha?

Pub

Os filmes levam-nos muitas vezes a cenários idílicos, onde os próprios eletrodomésticos cozinham refeições gourmet e passam a ferro pilhas de roupa, enquanto a nós apenas nos cabe o trabalho de mudar o canal de televisão e, finalmente, desfrutar do conforto do sofá.

Chegar a casa, tirar os sapatos, pedir um bife mal passado à placa e sentar-se à mesa. Hoje em dia, a tecnologia já devia ter avançado a este nível - especialmente para quem não gosta de cozinhar. Mas apesar de ainda não ser possível termos um andróide em casa que nos faça o jantar, existe uma cozinha inteligente que facilita mais de metade do trabalho: a Mastery Range da AEG.

A pensar em quem deseja mais minutos de descanso e menos de azáfama em casa, a marca de eletrodomésticos AEG lançou a Mastery Range, o primeiro conjunto de eletrodomésticos de cozinha que promete tornar a sua vida mais fácil. Funcionando em harmonia, as máquinas da Mastery Range adaptam-se às nossas necessidades, para oferecer uma experiência culinária intuitiva e rápida, e, tal como sempre sonhámos, existem para nos servirem a nós.

Nesta cozinha, é possível pedir ao forno um "bife mal passado", sem precisar de calcular o tempo de cozedura e a temperatura ideal - basta definir, com o apoio da sonda térmica, qual o resultado final que pretendemos de uma peça de carne ou fondant de chocolate, pois o Forno Sense Cook fala a nossa língua e só precisa de saber se gostamos mais do bife bem, médio ou mal passado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Mastery Range dispensa preocupações e salvaguarda esquecimentos - com a função Hob2Hood, já não é preciso ligar o exaustor, pois este é ativado automaticamente e controlado de acordo com os níveis de aquecimento e vapor criados pela placa. E se adoramos a poupança de tempo que nos oferece a máquina de lavar loiça, as nossas costas não se compadecem dos momentos dobrados sobre os cestos para recolher e limpar os pratos. Por isso, nesta cozinha a máquina de lavar loiça inclui um sistema único no mercado, o Comfortlift, que consiste na elevação do cesto inferior até ao nível do cesto superior.

Também o frigorífico se junta a esta inovadora oferta, já que o novo Combinado CustomFlex da AEG inclui uma porta totalmente personalizável em termos de arrumação e armazenamento (como um verdadeiro jogo de tetris) para que conservar alimentos deixe de ser um quebra-cabeças. Todos os componentes dos compartimentos são amovíveis e podem ser reorganizados facilmente, para maximizar o espaço e adaptar o frigorífico ao gosto de cada um.

Numa verdadeira revolução culinária e doméstica, a Mastery Range inclui ainda acessórios de nível profissional como plancha grill, caçarolas, kit vapor e cesto para copos. Uma verdadeira viagem ao futuro, onde os cenários utópicos dos filmes parecem, afinal, possíveis de alcançar.