Pub

O DN em parceria com a NOS Lusomundo Audiovisuais lança a saga de "Bourne" em DVD.

O DN chega às bancas em boa companhia com a distribuição, durante cinco semanas, da coleção DVD dos filmes Jason Bourne. Até 1 de março, todas as quartas-feiras com o Diário de Notícias.

A coleção completa de 5 filmes da saga "Bourne" já está disponível com o Diário de Notícias, em formato DVD. Com lançamentos faseados, o último título da coleção será o último filme da saga, "Jason Bourne", no dia 1 de março, numa versão alargada nunca antes vista no grande ecrã, com mais de 20 minutos de extras. "Jason Bourne" , em exibição este verão, levou mais de 190 mil espectadores aos cinemas nacionais, tendo sido o melhor resultado de sempre de um filme da saga em Portugal. Destacou-se pelo regresso de Matt Damon ao papel de Jason Bourne e de Paul Greengrass à realização (tinha sido responsável pela realização do segundo e terceiro filmes da Saga - "Supremacia" e "Ultimato", respetivamente).

Ordem de entrega dos DVD:

1. DVD: "IDENTIDADE DESCONHECIDA", com OFERTA da caixa arquivadora - 1 de fevereiro, por apenas + 4,95 euros

2. DVD: "SUPREMACIA" - 8 de fevereiro, por apenas + 4,95 euros

3. DVD: "ULTIMATO" - 15 de fevereiro, por apenas + 4,95 euros

4. DVD: "O LEGADO DE BOURNE" - 22 de fevereiro, por apenas + 4,95 euros

5. DVD: "JASON BOURNE" - 1 de março, por apenas + 12,95 euros

Coleção composta por 5 DVD, distribuídos às quartas-feiras, de 1 de fevereiro a 1 de março, com o DN. Preço de cada DVD, da 1ª à 4ª entrega: 4,95 euros + jornal. Preço do 5º DVD: 12,95 euros + jornal. Preço Total da Coleção: 32,75 euros + 5 jornais. Na compra do 1º DVD, oferta de caixa arquivadora. Coleção limitada ao stock existente.