Cartões que fazem mais sentido do que nunca

Para além de serem uma rede de segurança flexível, os cartões de crédito podem ser uma boa opção para poupar dinheiro

Nem sempre é fácil ter a liquidez suficiente para conseguir adquirir tudo aquilo que queremos ou precisamos. E mesmo que tenhamos algum dinheiro em aplicações de poupança, não é uma solução viável resgatar essas aplicações para gastos com bens de consumo. A melhor forma de fazer as compras que não dizem respeito aos bens de primeira necessidade (como eletrodomésticos de valor elevado, por exemplo) é ainda o recurso a um cartão de crédito.

Mas dentro do universo dos cartões de crédito, existem muitas variáveis que podem fazer a diferença entre um cartão que lhe traz vantagens e outros que lhe dificultam a vida. A anuidade do cartão, por exemplo, é algo que pode e deve ser evitada. Isto porque muitas vezes o seu cartão de crédito só será utilizado para efetuar compras pontuais, e não faz sentido estar a pagar um valor extra por um serviço que não se usa ao longo de todo o ano. Além disso, é importante procurar um cartão de crédito que lhe permita ter uma maior flexibilidade nas modalidades de pagamento, tanto na quantia a ser paga como no prazo em que o pagamento deve ser feito.

Por apresentarem estas e muitas outras vantagens, existem dois cartões que mereceram a "Escolha do Consumidor" em dois anos consecutivos e um "Prémio 5 Estrelas" neste ano. São eles o Barclaycard Flex e o Barclaycard Rewards. Ambos têm uma lista extensa de vantagens, nomeadamente a isenção de anuidades e a oferta de adesão online, e nem precisa de mudar de banco. A flexibilidade é um ponto forte de ambos, com limite de crédito inicial até euro6.000 e crédito sem juros até 50 dias, assim como a segurança em compras online e um serviço contra o uso fraudulento do cartão.

Onde é que entra a parte da poupança? Bem, para além de manter intocado o dinheiro que tem investido em aplicações de poupança, ao utilizar estes cartões ficam disponíveis também descontos em vários serviços e produtos, pelo que quanto mais os usar, menos gasta de forma efetiva. Mais ainda, no caso do cartão Barclaycard Rewards, tem acesso a um programa de pontos em que por cada 1euro em compras ganha 1 ponto e aos 5.000 pontos pode trocar por ofertas.

Para além de tudo isto, ambos os cartões têm ofertas de boas vindas associadas à sua contratação. No caso do cartão Flex, recebe uma televisão LG ou uma máquina de Café Delta Q Qlip ou cartão presente Pingo Doce no valor de 75euro. Já o cartão Rewards tem como oferta de boas vindas uma Apple TV 32Gb de 4ª geração ou um computador portátil Lenovo.

Por isso, se está ainda está indeciso sobre as vantagens de contratar um cartão de crédito, lembre-se que cada vez mais compras online, como é o caso das passagens de avião, requerem um cartão de crédito. Nesse caso, o melhor é escolher as opções que o deixam melhor protegido - inclusivamente com um seguro de assistência em viagem - e que simultaneamente já deram provas mais que suficientes de flexibilidade, permitindo repartir as compras maiores em valores mais reduzidos e espaços temporalmente.