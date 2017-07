Aquilo que lhe faz bem, da natureza até si

Pub

Uma alimentação saudável traz-nos variadíssimos benefícios e é fundamental para quem aposta numa vida com saúde e bem-estar

Hoje em dia as pessoas estão mais informadas e preocupadas com os benefícios e malefícios da alimentação e ainda bem que assim é.

Comer bem significa ter uma alimentação completa, variada e equilibrada, para conseguir ter a energia e o bem-estar necessários para conseguir ultrapassar os desafios do dia-a-dia. Mas ter uma alimentação saudável não significa que tenhamos de abdicar de uma alimentação variada ou daqueles sabores que mais gostamos. Muito pelo contrário.

O mais importante é apostarmos em alimentos saudáveis, frescos e de qualidade, que possamos conhecer desde a origem até ao momento em que nos chegam ao prato. Se conseguirmos juntar a essa garantia de qualidade uma pitada de criatividade, então fica muito mais fácil comer bem (sem sentir que estamos de castigo).

É aqui que entra o "Good Food by Frescos Continente", que vai ajudar os portugueses a perceber as vantagens do consumo de produtos frescos e a tornar as refeições lá em casa mais saudáveis, variadas e saborosas. Porquê "Good Food"? Porque se fizer bem e souber bem... bem, é bom. Trava-línguas de parte, este projeto é ideal para quem procura novas ideias de receitas ou quer saber mais sobre ingredientes, com conselhos de utilização e informação sobre os produtores que explicam bem o porquê do lema dos Frescos Continente ser "a natureza tem a nossa marca", e o porquê das lojas Continente serem o local ideal para se abastecer diariamente.

É por isso que não pode deixar de visitar o canal Good Food, no site da Notícias Magazine, mas também pode colecionar, a partir de 30 de julho, os especiais de quatro páginas dedicado ao "Good Food by Frescos Continente" na edição impressa da Notícias Magazine.

Até novembro vai poder colecionar muita informação e tirar ideias para poder apostar ainda mais numa alimentação saudável.

Graças a esta iniciativa do Continente e da Notícias Magazine, não vai ter desculpa para usar a curgete apenas na sopa, e apostamos que vai gostar da sugestão saborosa que lhe vamos dar (fica a confidência: envolve chocolate)!