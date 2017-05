Pub

As nossas crianças não têm a liberdade que merecem e este vídeo é uma boa introdução ao que estamos a falar.

O tempo que as crianças passam dentro de portas - quer seja em casa ou nas escolas - limita a sua progressão física e cognitiva e, segundo um estudo recente levado a cabo pela marca SKIP, estamos a conceder às crianças dos dias de hoje menos tempo passado ao ar livre, do que em média é concedido a um recluso numa prisão.

Com esta informação preocupante como motivação, a marca SKIP associou-se a um movimento global que pretende levar as crianças a aprender no exterior, criando em Portugal o Movimento Dia de Aulas ao Ar Livre.

O Dia de Aulas ao Ar Livre é uma parceria com a Associação Nacional de Professores e com o Apoio da Make-a-Wish, envolvendo crianças, professores e pais num movimento que quer levar as crianças lá para fora, para aprenderem, entre outras coisas, a brincar. Esta iniciativa comprova o potencial pedagógico de ensinar ao ar livre, mostrando de forma imediata os ensinamentos dos livros, num ambiente em que as crianças se sintam motivadas a questionar e a formular raciocínios lógicos.

Este ano, o Dia de Aulas ao Ar Livre realiza-se no dia 18 de maio, mas em antecipação desse dia, fomos falar com algumas crianças para perceber quais as expectativas dos mais pequenos em relação a esta iniciativa especial que se aproxima. Vale a pena ver o vídeo, para saber o que sentem as crianças em relação à sua própria liberdade.