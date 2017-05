A inovação nas empresas também se faz na gestão dos recursos

Pub

A frota automóvel de uma empresa é uma das suas mais dispensiosas faturas e numa altura em que o mercado se especializa na oferta de veículos elétricos e híbridos plug-in, as companhias devem explorar as suas potencialidades e considerar inovar de fora para dentro.

Hoje em dia existem soluções de consumo eficiente que, além de proporcionarem uma significa redução de custos, beneficiam ainda de incentivos fiscais especialmente atrativos para empresas. Devido às preocupações atuais com a sustentabilidade ambiental e as energias mais limpas, a aquisição de automóveis elétricos de híbridos plug-in é favorecida por um significativo desagravamento de impostos. Exemplo disso é a nova versão do e-Golf da Volkswagen, que usufrui de um sem número de vantagens competitivas. Oferece isenção de IRS, ISV e IUC, assim como uma dedução de 100 por cento de IVA em função do valor do veículo. Também a sua versão híbrida plug-in, o Golf GTE, tem com principais vantagens fiscais a redução em 25 por cento em ISV e dedução de 100 por cento de IVA numa aquisição igual ou inferior a 50 mil euros.

O novo e-Golf torna-se uma solução especialmente interessante se considerarmos que a sua autonomia máxima aumentou de 190 km para 300 km nesta última versão. É altamente económico não só para empresas como também para particulares. Afinal, a média anual de autonomia relevante hoje em dia é de aproximadamente 200 km, tendo em conta que a maioria das deslocações de curta duração em Portugal são das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto para o centro dessas cidades, rondando 25 a 30 km por percurso. Este modelo adequa-se perfeitamente a este perfil de utilização, uma vez que como automóvel elétrico oferece uma condução silenciosa e agradável, além de genuinamente ecológica, com zero por cento de emissões.

A VW apostou também num novo sistema de controlo por gestos e voz opcional, o digital Active Info Display, e outras inovações de assistência à condução no e-Golf. As indicações de condução Eco ajudam o condutor a poupar energia, através de uma condução previsível. Com a tecnologia de recuperação de energia cinética, é possível recuperar alguma da autonomia através da travagem do motor elétrico e produzindo energia em descidas. Andar em cidade com o e-Golf torna-se uma vantagem, por oposição aos veículos de motor de combustão, em que acaba por ser uma tarefa penosa.

No caso do Golf GTE, a sua nova tecnologia de propulsão híbrida plug-in permite realizar percursos até 50 km com zero por cento de emissões, e graças a uma estratégia proativa que utiliza os dados do sistema de navegação GPS, o automóvel reconhece, por exemplo, a entrada em cidades e liga de forma automática o modo elétrico. O equilíbrio perfeito entre as duas motorizações do automóvel possibilita reduzir custos nas deslocações mais longas e maximizar a eficiência nos trajetos diários, pelo que as faturas de combustível, mas também as revisões do veículo, se tornam mais baratas. E isso é sempre bom quando se tem os olhos postos no bottom-line.