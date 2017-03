Pub

Desde 2013 que a taxa de inflação na Zona Euro não estava tão elevada.

As previsões do Eurostat, hoje divulgadas, mostram que a inflação anual na Zona Euro deverá ter atingido os 2%, em fevereiro 2017. O valor representa uma subida face aos 1,8% registados em janeiro de 2017. Mas mais importante do que isso: A confirmarem-se estas estimativas significa que a inflação anual voltou a atingir a meta ideal de taxa de inflação desejada pelo Banco Central Europeu (BCE).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia