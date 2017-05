Pub

Alavancada por um aumento no número de encomendas, a produção industrial cresceu em todos os oito países analisados pelo índice PMI, exceto a Grécia

A produção da indústria na Zona Euro cresceu ao ritmo mais acelerado dos últimos seis anos, desde 2011, com o Purchasing Managers" Index (índice PMI) a aumentar de 56,2 pontos em março para 56,7 em abril, noticiou hoje a Bloomberg. No entanto, uma análise preliminar dos analistas do IHS Markit dava conta de um aumento mais acentuado para os 56.8 pontos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia