Segundo a imprensa espanhola, a opção "Same Day Madrid" custa 5,95 euros e pode ser selecionada para as compras efetuadas até às 14.00

É mais um sinal da forte aposta do grupo Inditex no comércio online. A Zara, uma das principais cadeias do grupo liderado por Amancio Ortega, começou na semana passada a testar um sistema que permite entregar no próprio dia as encomendas feitas online.

