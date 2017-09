Pub

Dona dos casinos de Lisboa e do Estoril contestou o registo da marca Kuaboca, apresentado em 2015 pela Yupido.

Foram duas as marcas que a Yupido registou junto da Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): a Kuaboca e a Quaquado. O pedido de registo da primeira incluía, no seu âmbito de proteção, a realização de serviços da classe 41 da classificação de Nice, na qual se inclui a prática de jogos de fortuna e azar. Por isso, recebeu uma contestação da Estoril Sol, dona dos Casinos do Estoril e de Lisboa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia