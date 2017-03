Pub

Para já só disponível nos Estados Unidos, a YouTube TV custará 35 dólares por mês e permitirá o acesso a 40 canais televisivos

O mais popular serviço de vídeos online do mundo vai lançar-se no mercado da televisão. A Alphabet, casa-mãe da Google, que é dona do YouTube, acaba de anunciar a YouTube TV, um serviço de televisão pago, que vai ser lançado em breve, para já apenas nos Estados Unidos.

