Instabilidade política e social, escassez de alimentos, moeda fraca e hiperinflação são alguns dos problemas que Maduro tem de resolver

No país onde o salário mínimo já não é suficiente para ir à mercearia, todos parecem estar incomodados e, os que podem, vão saindo. Tem sido assim com as empresas, que vão cortando as suas operações para Caracas, com os emigrantes que vão regressando aos seus países - cerca de quatro mil portugueses já terão chegado à Madeira, por exemplo - e, com as companhias aéreas que têm desistido de voar para Caracas.

