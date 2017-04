Pub

Obama pressionou a China para limitar o uso de combustíveis fósseis. Agora poderá ser o presidente chinês a dar uma lição a Trump.

Trump está a marimbar-se para as metas ambientais e o acordo de Paris e já anunciou que a estratégia americana não passará mais pelo incentivo às energias renováveis. A China viu nesta crise uma oportunidade, ou seja, se os Estados Unidos deixam de liderar o mundo em matéria de políticas climáticas, a China veio dizer, esta semana, que quer ficar ficar com esse papel. O tema fez manchete no jornal The New York Times. E em Nova Iorque, cidade de onde vos escrevo esta semana, o assunto foi tema de conversa como "mais um episódio rocambolesco" da era de Donald Trump.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia