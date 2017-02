Pub

O "Space Poop Challenge" foi lançado no final do ano passado e agora, finalmente, os vencedores foram anunciados

Ir à casa de banho pode parecer não ter muita ciência. Exceto se estivermos no espaço, submetidos a níveis de gravidade diferentes dos que estamos habituados. A NASA reconheceu o problema e decidiu pedir ajuda à comunidade. O "Space Poop Challenge" foi lançado no final do ano passado e agora, finalmente, os vencedores foram anunciados.

